சினிமாவில் சம்பாதிக்க முடியாதது ஏன்? கவிஞர் பிறைசூடன் பேச்சு

3/9/2018 10:50:04 AM

நடிகர் நிவின் பாலி நடித்த ரிச்சி படத்தில் இணை இயக்குனராக பணியாற்றியவர் காளிங்கன். ‘எழுவாய் தமிழா’ இசை ஆல்பத்தை இயக்கி உள்ளார். அங்கையற்கண்ணன் தயாரித்துள்ளார். இதன் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் கவிஞர் பிறைசூடன் பங்கேற்று பேசும்போது, ’நான் தமிழை தவிர வேறு யாருக்கும் தலைவணங்கியதில்லை. அதனால்தான் நான் அதிகம் சம்பாதிக்கவில்லை. பிற மொழிகள் தமிழர்களை வாழவைக்கலாம். ஆனால் தமிழ் மட்டும்தான் தமிழர்களை ஆளவைக்கும்’என்றார்.

இதையடுத்து பேசிய கவிஞர் சினேகன்.’தமிழ் கற்றதால்தான் நீங்கள்(பிறைசூடன்) தமிழன் என்ற தலைக்கனத்தோடு இருக்கிறீர்கள். இல்லை என்றால் இரண்டு வீடு வாங்கியிருக்கலாம், அதிகமாக சம்பாதித்து இருக்கலாம். ஆனால் தமிழை முழுமையாக கற்ற தன்னிறைவு இருக்காது. தமிழனாக தலைக்கனம் கொள்வோம். தமிழகத்தில் இப்படி நேர்மையாக இருப்பவர்கள்தான் விமர்சனத்தை அதிகம் எதிர்கொள்கிறார்கள்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Why is it impossible to earn in cinema? Poet piraisudan speech

NI 3/9/2018 10:50:04 AM an actor starring in a film of Bali served as joint Director Ritchie Kalinga. ‘ Predicate ‘ Tamil music