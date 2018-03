சொத்து முழுவதையும் சஞ்சய்தத்துக்கு உயில் எழுதிவிட்டு இறந்த ரசிகை

பாலிவுட் நடிகர் சஞ்சய் தத் மீதிருந்த அதீத அன்பால் ரசிகை ஒருவர் தான் இறக்கும் முன்பு தனது பெயரில் இருக்கும் சொத்தை சஞ்சய் தத் பெயரில் எழுதி வைத்துவிட்டு உயிரிழந்தார். #SanjayDutt

தனது அபிமான நடிகர், நடிகைக்காக எதையும் கொடுக்க தயாராகும் ரசிகர்கள், ரசிகைகள் ஏராளம். அவர்கள் படங்களுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்வது வாடிக்கை. கோவில் கட்டி சிலை வைக்கும் ரசிகர்களும் இருக்கிறார்கள். மும்பையை சேர்ந்த பெண் ரசிகை ஒருவர் இதை எல்லாம் கடந்து தனது சொத்துக்களை, இந்தி நடிகர் சஞ்சய்தத்துக்கு எழுதி வைத்துவிட்டு இறந்துவிட்டார். மும்பை மலபால் ஹில்ஸ் பகுதியை சேர்ந்த அந்த பெண்ணின் பெயர் ஹரிச்சந்திரா திரிபாதி. சஞ்சய்தத்தின் தீவிர ரசிகையான இவர் தனது தாயுடன் வசித்து வந்தார். தனது நோய்க்காக கடந்த சில மாதங்களாக ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், சமீபத்தில் மரணம் அடைந்தார். அந்த பெண்ணின் வங்கி கணக்கு, லாக்கர் ஆகியவற்றை வங்கி அதிகாரி ஆய்வு செய்தார். அப்போது, ‘தனது இருப்பில் உள்ள பணம், லாக்கரில் இருக்கும் தனது பொருட்கள் அனைத்தையும் நடிகர் சஞ்சய்தத்துக்கே கொடுக்க வேண்டும்’ என்று அவர் உயில் எழுதி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதுபற்றி சஞ்சய்தத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட ஒரு ரசிகையின் அன்பை அறிந்த சஞ்சய்தத் நெகிழ்ச்சி அடைந்தார். பணம், உடமைகளை தனக்கு எழுதி வைத்திருந்ததை கேள்விப்பட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். அதை ஏற்க மறுத்த அவர், மறைந்த ரசிகையின் பணம், பொருட்கள் அனைத்தையும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கே கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தார். #SanjayDutt

Source: Malai Malar

