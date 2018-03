‘வடசென்னை’ படத்தில் தனுஷின் பெயர் மற்றும் கேரக்டர் என்ன தெரியுமா?

‘வடசென்னை’ படத்தில் தனுஷின் பெயர் மற்றும் அவருடைய கேரக்டர் பற்றிய விஷயங்கள் தெரியவந்துள்ளன.





வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ‘வடசென்னை’. மூன்று பாகங்களாக எடுக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தின் முதல் பாகம் தற்போது தயாராகி இருக்கிறது. தனுஷ் ஹீரோவாக நடித்துள்ள இந்தப் படத்தில், சமுத்திரக்கனி, அமீர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார்.

வடசென்னையை கதைக்களமாகக் கொண்டு இந்தப் படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தில் தனுஷின் பெயர் அன்பு. கேரம் போர்டு பிளேயராக அவர் நடித்துள்ளார். அவரின் 35 வருட வாழ்க்கை வரலாறுதான் இந்தப் படம். வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் லைகா நிறுவனம் இரண்டும் இணைந்து இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளன. ஜூன் மாதம் படத்தை ரிலீஸ் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

Source: Webdunia.com

English summary

‘ 1. the name and the character in the film, dhanush’s ‘ you know what?

‘ Chennai ‘ dhanush’s name and his character have come to know about things.

Vetrimaran support cell CCSC