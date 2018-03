‘அமலாபால் என் டார்லிங்’காஜல் நெகிழ்ச்சி

3/9/2018 3:33:19 PM

சினிமா உலகில் ஒரு ஹீரோயினை இன்னொரு ஹீரோயின் புகழ்வதும் நட்பு பாராட்டுவதும் அரிதாகவே நடக்கும். அதுவும் இருவரும் பிரபலமாக இருந்தால் போட்டி பரபரக்கும். சில நடிகைகள் இதில் விதிவிலக்கு. அந்த வரிசையில் காஜல் அகர்வாலும் அமலா பாலும் இணைந்துள்ளனர். சில மாதங்களுக்கு முன் பார்ட்டியில் சந்தித்து பேசிய காஜலும் அமலாவும் நெருங்கிய தோழிகள் ஆகிவிட்டனர்.

அமலா பாலின் புது படம், அதோ அந்த பறவை போல. கே.ஆர்.வினோத் இயக்குகிறார். ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படமிது. இதில் ஆக்‌ஷன் ஹீரோயினாக அமலா பால் நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் மகளிர் தினமான நேற்று வெளியிட முடிவு செய்தது படக்குழு.

தனது தோழி காஜல் மூலமாக இதை வௌியிட வேண்டும் என படக்குழுவை அமலா கேட்டுக்கொண்டார். இதையடுத்து தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்டதுடன் ‘மகளிர் தினத்தில் அழகான பெண்ணின் புதிய பட பர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிடுகிறேன். எனது டார்லிங் அமலா பால். ஆல் தி பெஸ்ட்’ என காஜல் பதிவிட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

