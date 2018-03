அரவிந்த்சாமி படம் தாமதம் ஏன்?

3/9/2018 3:44:22 PM

மலையாளத்தில் 2015ல் ரிலீசான படம், பாஸ்கர் தி ராஸ்கல். இதை இயக்கிய சித்திக், தமிழில் பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்து இயக்கியுள்ளார். அரவிந்த்சாமி, அமலா பால், நாசர், சூரி, ரோபோ சங்கர், பாலிவுட் நடிகர் அஃப்தாப் ஷிவ்தசானி நடித்துள்ளனர். இப்படம் ரிலீஸ் தாமதமாகி வருகிறது. போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் தாமதமானதால், ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப்போனதாக படக்குழு தெரிவித்தது.

