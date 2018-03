நாச்சியார் ரீமேக் அனுஷ்கா மறுப்பு

3/9/2018 3:53:45 PM

நாச்சியார் பட ரீமேக்கில் நடிக்க அனுஷ்கா மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஜோதிகா, ஜி.வி.பிரகாஷ், இவானா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் நாச்சியார். பாலா இயக்கி இருந்தார். இந்த படத்தின் தெலுங்கு உரிமையை கல்பனா என்பவர் வாங்கியிருந்தார். இதில் நடிக்க அனுஷ்காவிடம் பேசப்பட்டது. தொடர்ந்து ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள கதைகளில் அனுஷ்கா நடித்து வருகிறார்.

கடைசியாக அவர் பாக்மதி படத்தில் நடித்திருந்தார். இதனால் ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள நாச்சியார் கதையிலும் அவர் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் வேறொரு தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க கதை கேட்டிருப்பதாகவும் இதற்காக தொடர்ந்து 6 மாதத்துக்கு கால்ஷீட் ஒதுக்கி இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இதனால் நாச்சியார் ரீமேக் படத்தில் அவர் நடிக்கவில்லையாம்.

Source: Dinakaran

