வடசென்னையில் தனுஷ் கேரம் பிளேயர்

3/9/2018 4:02:48 PM

வட சென்னையில் கேரம் போர்ட் விளையாட்டு பிரபலம். இதனால் வட சென்னை கதை என்றால் அதில் ஹீரோ கேரம் விளையாடுவார். கேரம் விளையாட்டை மையமாக வைத்து சுண்டாட்டம் என்ற படமும் வந்தது. இப்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் வடசென்னை படத்தில் தனுஷ் கேரம் பிளேயராக நடிக்கிறார்.

அந்த விளையாட்டில் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவரது லட்சியம். அதை நோக்கி பயணிப்பவருக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் திரைக்கதை. 15 வயதிலிருந்து 30 வயது வரையிலான அவரது வாழ்க்கைதான் கதை. நேற்று இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக்கை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் தனுஷ் வெளியிட்டார்.

Source: Dinakaran

English summary

Dhanush in North Chennai carrom Blair

The most popular sports in North Chennai carrom Ford PM 3/9/2018 4:02:48. So if the story of the hero in North Chennai carrom vilayaduva