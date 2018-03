மொட்டை தலையுடன் பியா நடித்தது எப்படி?

3/9/2018 4:49:57 PM

தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் தயாரித்துள்ள படம், அபியும் அனுவும். டொவினோ தாமஸ், பியா பாஜ்பாய், பிரபு, சுஹாசினி, ரோகிணி நடித்துள்ளனர். தரண் இசை அமைத்துள்ளார். பி.ஆர்.விஜயலட்சுமி இயக்கியுள்ளார். அவர் கூறுகையில், ‘வட அமெரிக்காவில் நடந்த உண்மைச் சம்பவத்தின் அடிப்படையில் இந்தப் படத்தை உருவாக்கியுள்ளேன். எந்தப் படவுலகிலும் இதுவரை இதுபோல் ஒரு கதை இடம்பெற்றது இல்லை.

சமூக வலைத்தளம் மூலம் ஒருவரிடம் ஒருவர் பழகி திருமணம் செய்துகொள்ளும் டொவினோ தாமஸ், பியா இருவருக்கும் இடையே திடீரென்று ஏற்படும் பிரச்னை, இதுவரை ரசிகர்கள் கேள்விப்படாததாக இருக்கும். இருவருக்கும் முத்தக்காட்சிகள் இருக்கிறது என்றாலும் விரசமாக இருக்காது. பியா நிஜமாகவே மொட்டை போடவில்லை. மேக்கப் மூலம் அவரை மொட்டைத்தலையுடன் நடிக்க வைத்திருக்கிறோம்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

