அம்பிகா மகனுடன் லிவிங்ஸ்டன் மகள் அறிமுகம்

3/9/2018 5:01:50 PM

அம்பிகா மகன் ராம்கேசவ் ஹீரோவாக அறிமுகமாகிறார். அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க நடிகர் லிவிங்ஸ்டன் மகள் ஜோவிதா தேர்வாகியுள்ளார். கலாசல் என்ற இந்த படத்துக்கு பெயரிட்டுள்ளனர். சுந்தர்.சி, பத்ரி ஆகியோரிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய அஸ்வின் மாதவன் இயக்குகிறார். தேவையில்லாத விஷயங்கள் கூட கார்ப்பரேட் முதலாளிகளால் அப்பாவி மக்கள் மீது எப்படி திணிக்கப்படுகிறது என்பதே படத்தின் கதை என்றார் அஸ்வின் மாதவன்.

Source: Dinakaran

3/9/2018 5:01:50 PM son of ambika, he makes his debut as the hero RAM Keshab. For his co-star, actor Livingston daughter jovitha