அஜித்துக்காக 50 நாட்களை ஒதுக்கிய ரோபோ சங்கர்

சிவா இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்க இருக்கும் ‘விஸ்வாசம்’ படத்திற்காக நடிகர் ரோபோ சங்கர் 50 நாட்கள் ஒதுக்கி இருக்கிறார். #Ajith #Viswasam

அஜித் – சிவா 4-வது முறையாக இணையும் ‘விஸ்வாசம்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்க இருக்கிறது. வடசென்னை பின்னணியில் உருவாகும் இந்த படத்தில் அஜித் ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்கிறார். மேலும் யோகி பாபு, தம்பி ராமையா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருக்கின்றனர். இந்நிலையில், காமெடி நடிகர் ரோபோ சங்கரும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. தற்போது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இந்தப் படத்திற்காக ரோபோ சங்கர் 50 நாட்கள் ஒதுக்கி கால்ஷீட் கொடுத்திருக்கிறார். முதல் முறையாக அஜித்துடன் நடிக்க இருக்கும் ரோபோ சங்கர், அஜித்தை நேரில் பார்க்க மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைக்கிறார். படப்பிடிப்பை 4 மாதங்களில் முடித்து தீபாவளிக்கு படத்தை ரிலீஸ் செய்ய படக்குழுவினர் திட்டமிட்டு உள்ளனர். #Viswasam #AjithKumar #RoboShankar

Source: Malai Malar

English summary

50 days set aside for Ajith robot Shankar

Siva Ajith in motion for the film actors ‘ loyalty to be robot Shankar is 50 days set aside