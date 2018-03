விளையாட்டுகளில் நடக்கும் ஊழல்களை சொல்லும் எழுமின்

3/9/2018 5:18:47 PM

உரு படத்தின் தயாரிப்பாளர் வி.பி.விஜி, எழுமின் படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமாகிறார். விவேக், தேவயானி, பிரவீன், ஸ்ரீஜித் நடிக்கின்றனர். படம் குறித்து விஜி கூறுகையில், ‘தற்காப்புக் கலைகளை தங்களது விருப்பமாகத் தேர்ந்தெடுத்து அதில் சாதிக்க நினைக்கும் ஆறு சிறுவர்களைப் பற்றிய கதை இது.

விவேக் மகனும், ஐந்து சிறுவர்களும் நெருக்கமான நண்பர்கள். ஐந்து சிறுவர்களும் 16 நாட்கள் படமாக்கப்பட்ட சண்டைக் காட்சியில் உயிரைப் பணயம் வைத்து நடித்திருக்கின்றனர். இவர்கள் நிஜவாழ்விலும் மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் நடந்த போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றிபெற்றவர்கள். தேசிய அளவில் விளையாட்டுகளில் நடக்கும் ஊழல்களை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வரும் படமாக உருவாகிறது’ என்றார்.

Source: Dinakaran

