உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ஜோடியாகும் மேயாத மான் நடிகைகள்

3/9/2018 6:02:48 PM

சீனுராமசாமி இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்து வரும் படம் கண்ணே கலைமானே. இந்த படத்தில் உதயநிதி ஜோடியாக தமன்னா நடித்து வருகிறார். படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் இந்த படத்தை அடுத்து உதயநிதி இயக்குனர் அட்லியின் உதவியாளர் ஈனாக் இயக்கும் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.

இந்த படத்தில் உதயநிதி ஜோடியாக மேயாதமான் படத்தில் நடித்த ப்ரியா பவானி மற்றும் இந்துஜா நடிக்க உள்ளனர். இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்த படத்தின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக உள்ளது. தமிழ் புத்தாண்டன்று படத்தின் பூஜை நடைபெற உள்ளது என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Do not feed deer udayanidhi Stalin is paired with actresses

Seenu ramasamy 3/9/2018 6:02:48 PM in motion picture starring Darling reindeer udayanidhi Stalin. In this film, udayanidhi jodia