ஸ்ரீதேவியை நினைவுபடுத்தும் ஜான்வி கபூர்!

ஸ்ரீதேவின் மகளான ஜான்வி கபூர், பார்ப்பதற்கு ஸ்ரீதேவி போலவே இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார் போட்டோகிராபர் வைரல் பாயனி.

ஸ்ரீதேவியின் மகளான ஜான்வி கபூர், ‘தடக்’ என்ற ஹிந்திப் படத்தின் மூலம் அறிமுகமாக இருக்கிறார். இந்தப் படத்தின் ஷூட்டிங் நடைபெற்று வருகிறது. திடீரென ஸ்ரீதேவி மரணம் அடைந்ததால், ஷூட்டிங் தள்ளி வைக்கப்பட்டது.



இந்நிலையில், மறுபடியும் ஷூட்டிங்கில் கலந்துகொள்ள ஆரம்பித்துள்ளார் ஜான்வி கபூர். அவர் நடித்த ஒரு காட்சியை க்ளிக்கிய வைரல் பாயனி, பார்ப்பதற்கு அவர் ஸ்ரீதேவி போலவே இருப்பதாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

