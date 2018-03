ஸ்ரீதேவியின் 16வது நாள் சடங்கு நிகழ்ச்சியில் அஜித்-ஷாலினி

இந்தியாவின் முதல் பெண் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகை ஸ்ரீதேவி கடந்த மாதம் திடீரென துபாயில் எதிர்பாராத வகையில் மரணம் அடைந்தார். அவரது மரணம் இந்திய திரையுலகையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. மும்பையில் அவரது இறுதிச்சடங்கில் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டனர்இந்த நிலையில் சென்னை சிஐடி நகரில் உள்ள இல்லத்தில் ஸ்ரீதேவிக்கு இன்று 16-ம் நாள் சடங்கு நடத்தப்பட்டது. இந்த சடங்கில் நடிகர் அஜித் மற்றும் அவரது மனைவி ஷாலினி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். ஏற்கனவே ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதியஞ்சலி செலுத்த ஷாலினி மும்பை சென்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதுஸ்ரீதேவியுடன் ‘இங்கிலீஷ் விங்கிலீஷ்’ என்ற ஒரே ஒரு படத்தில் மட்டும் அஜித் நடித்திருந்தாலும் இருவரும் குடும்ப அளவில் நெருக்கமானவர்கள். அஜித் குறித்து பெருமையாக ஸ்ரீதேவி பல பேட்டிகளில் கூறியுள்ளார். அஜித், ஷாலினி இருவரும் ஸ்ரீதேவியிடம் குறைந்தபட்சம் வாரம் ஒருமுறை போனில் நலம் விசாரித்து கொண்டிருந்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

