கிண்டல் செய்த ரசிகர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த ராதிகா ஆப்தே

தன்னைப் பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் கிண்டல் செய்த ரசிகர்களுக்கு நடிகை ராதிகா ஆப்தே பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பதில் கொடுத்துள்ளார்.

பிரபல இந்தி நடிகை ராதிகா ஆப்தே. இவர் தமிழில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக ‘கபாலி’ படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்திப் பட உலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் ராதிகா ஆப்தேவின் நடிப்பில் தற்போது ‘பேட்மேன்’ திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்று வருகிறது. சமீபத்தில் இவர் கோவா கடற்கரையில் தனது நண்பருடன் பிகினி உடை அணிந்து எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை தனது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டிருந்தார். அதைப் பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் கிண்டல் செய்து பதிவிட்டு இருந்தனர். இதற்கு பதில் அளித்து இருக்கும் ராதிகா ஆப்தே, ‘பீச்சில் பிகினி அணியாமல் புடவையா கட்டிக்கொண்டு செல்ல முடியும்?’ என்னை கிண்டல் செய்கிறார்கள் என்று ஒருவர் சொல்லும் வரை அது எனக்கு தெரியாது. என்னை கேலியும், கிண்டலும் செய்பவர்களை நான் கண்டும் காணாமலும் விட்டுவிடுவேன்’ என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

