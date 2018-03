விசுவாசம் படத்தில் அர்ஜுன்

3/12/2018 10:26:21 AM

அஜீத்துடன் மங்காத்தா படத்தில் இணைந்து நடித்தார் அர்ஜுன். இப்போது மீண்டும் அவருடன் சேர்ந்து நடிக்க இருப்பதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. சிவா இயக்கத்தில் அஜீத் நடிக்கும் படம் விசுவாசம். இதில் நயன்தாரா, யோகி பாபு, ரோபோ சங்கர் தம்பி ராமைய்யா உள்பட பலர் நடிக்கின்றனர். இந்நிலையில் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க அர்ஜுனிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். படத்தில் அவருக்கு வில்லன் வேடம் என கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே மங்காத்தா படத்திலும் அஜீத்துடன் அர்ஜுன் நடித்திருக்கிறார். அதனால் விசுவாசம் படத்தில் நடிக்க அவர் கால்ஷீட் ஒதுக்குவார் என பட வட்டாரங்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளன. இந்த படத்துக்கு இமான் இசையமைக்கிறார். இது பேய் கதை படம் என பரவிய தகவலை ஏற்கனவே படக்குழு மறுத்தது. குடும்ப சென்டிமென்ட் நிறைந்த ஆக்‌ஷன் படமாக இது இருக்கும் என பட வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Source: Dinakaran

English summary

Faith in the film Arjun

Mangatha Ajith 3/12/2018 10:26:21 AM acted together in the film with Arjun. Now he again acted in conjunction with rail