கோலிசோடா 2ல் சமுத்திரக்கனி, கவுதம் மேனன்

3/12/2018 10:39:53 AM

சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில், வட்டிக்குப் பணம் கொடுத்து வியாபாரிகளுக்கு தொல்லை கொடுக்கும் ரவுடிகளைப் பற்றிய கதையாக கோலிசோடா படம் உருவானது. எஸ்.டி.விஜய் மில்டன் இயக்கியிருந்த இந்தப் படத்தின் 2ம் பாகம், கோலிசோடா 2 என்ற பெயரில் உருவாகியுள்ளது. எஸ்.டி.விஜய் மில்டன் இயக்கியுள்ளார். முதல் பாகத்தில் இடம்பெறாத நடிகர்கள் பலர், 2ம் பாகத்தில் நடித்துள்ளனர். சமுத்திரக்கனி, கவுதம் வாசுதேவ் மேனன், செம்பன் வினோத் ஜோஸ், ரோகிணி, சுபிக்‌ஷா, கிருஷ்ணா க்ருப் நடித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

2 .Director, Gautam Menon kolisoda

Interest in the market, koyambedu, Chennai 3/12/2018 10:39:53 AM giving money traders pesky ravudik