மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவிக்கு அஞ்சலி கூட்டம் சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் அவரது குடும்பத்தினர் கலந்துகொண்டனர். துபாய் சென்றிருந்த ஸ்ரீதேவி கடந்த பிப்ரவரி 24ம் தேதி மரணம் அடைந்தார். மும்பைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட அவரது உடல், பிப்ரவரி 28ம் தேதி தகனம் செய்யப்பட்டது. மும்பையில் அவரது குடும்பத்தார் சார்பில் அஞ்சலி கூட்டம் சமீபத்தில் நடந்தது. இதில் பாலிவுட் திரையுலகினர் கலந்துகொண்டனர். இதையடுத்து சென்னையில் நேற்று அஞ்சலி கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில் அவரது கணவர் போனிகபூர், மகள்கள் ஜான்வி, குஷி மற்றும் அவரது குடும்பத்தார் பங்கேற்றனர். தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். இதேபோல் நேற்று நடிகர் சங்கம் சார்பிலும் ஸ்ரீதேவிக்கு அஞ்சலி கூட்டம் நடைபெற்றது. நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர், பொருளாளர் கார்த்தி, சிவகுமார், பாக்யராஜ், பசுபதி, மனோபாலா, அம்பிகா, ஸ்ரீபிரியா உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர். இதற்கிடையே சென்னையிலுள்ள ஸ்ரீதேவி வீட்டுக்கு அஜீத், ஷாலினி தம்பதி நேற்று பகல் சென்று போனிகபூர் மற்றும் குடும்பத்தாரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர்.

Source: Dinakaran

English summary

Sridevi for Anjali meeting

To pay homage to late 3/12/2018 11:38:31 AM sridevi meeting was held yesterday in Chennai. In this family mix