விஷப் பாம்பு கிணற்றில் ஷூட்டிங்

ஸ்டண்ட் இயக்குனர் ஜெயந்த் இயக்குனராக அறிமுகமாகும் படம், முந்தல். 49 லொகேஷன்களில் படமாக்கப்பட்டுள்ள இதில், கம்போடியா அங்கோர்வாட் கோயில் முக்கிய கேரக்டராக இடம்பெறுகிறது. அங்குள்ள சிவன் கோயிலில், 150 அடி ஆழம் கொண்ட பழமையான கிணறு இருக்கிறது. அதில் கொடிய விஷப் பாம்புகள் இருப்பதால், கிணற்றில் இறங்க யாரையும் அனுமதிப்பதில்லை. இதையறிந்த ஜெயந்த், கிணற்றிலுள்ள ஓலைச்சுவடியை ஹீரோ எடுப்பது போல் ஒரு காட்சியைப் படமாக்க திட்டமிட்டார். ஹீரோ அப்பு கிருஷ்ணாவை கிணற்றில் இறங்கச் சொல்லியிருக்கிறார் ஜெயந்த். ‘தங்கள் உயிரைப் பணயம் வைத்து, அதிக ரிஸ்க் எடுத்து படமாக்கிய இந்தக் காட்சி ஹைலைட்டாக இருக்கும்’ என்றார், ஜெயந்த்.

Poisonous snakes in the well shooting

