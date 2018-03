நடிகையின் ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பாரா அஜித்

தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை வைத்திருக்கும் நடிகர் அஜித்தின் தீவிர ரசிகையும், நடிகையுமான ஹர்ஷிகா பூனாச்சா அஜித்துடன் நடிப்பதே வாழ்நாள் லட்சியம் என்று அதற்காக காத்திருக்கிறார். #ThalaAjith #HarshikaPoonacha

அஜித் ரசிகர் மன்றம் வைக்காவிட்டாலும் அவருக்கு தனி ரசிகர்கள் பட்டாளம் இருக்கிறது. தென் இந்தியாவில் ஏராளமான ரசிகர்கள் அஜித்தை கொண்டாடி வருகிறார்கள். நடிகைகளிலும் ஏராளமானோர் இவருடைய ரசிகைகளாகவே இருக்கிறார்கள். அஜித்துடன் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் இளம் நடிகைகள் வலம் வருகிறார்கள். இது பற்றிய தகவல்களையும், விருப்பங்களையும் தெரிவித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். கன்னட பட உலகில் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் ஹர்ஷிகா பூனாச்சா. பிரபல கன்னட ஹீரோ புனித் ராஜ்குமாருடன் ‘ஜாக்கி’ படத்தில் நடித்தார். தற்போது பல முன்னணி ஹீரோக்களுடன் நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் ஹர்ஷிகா பூனாச்சா அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில், ‘அஜித் பெயரிலேயே பவர் இருக்கிறது. அவருடைய ரசிகையாக இருப்பதே எனது பலம். அஜித்துடன் நடிப்பது எனது வாழ்நாள் கனவு. அதற்காக நான் காத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்’ என்று கூறியுள்ளார். இதை பார்த்த அஜித் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தமிழ் படங்களில் நடிக்க இதன் மூலம் விரும்புவதை தெரிவித்து இருக்கிறார் என்றும் சிலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். #ThalaAjith #HarshikaPoonacha

Source: Malai Malar

English summary

He will fulfill the desire of actresses b Ajith

Tamil cinema fan in a regiment holding a serious actor Ajith’s fan, actress a.