‘விசுவாசம்’ அஜீத்துடன் இணையும்  அர்ஜுன்!

அஜீத் நடிக்கவுள்ள ‘விசுவாசம்’ படத்தில் நடிகர் அர்ஜுனும் நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ‘மங்காத்தா’ படத்தில் நடிகர் அஜீத்துடன் இணைந்து நடித்தார் நடிகர் அர்ஜுன். அந்தப் படம் மிகப்பெரிய மாஸ் படமாக அமைந்தது. இப்போது மீண்டும் இவர்கள் இருவரும் இணைந்து நடிக்கவுள்ளனர். இயக்குனர் சிவா இயக்கத்தில் அஜீத் நடிக்கும் படம் ‘விசுவாசம்’. இந்தப் படத்தில் அஜீத்துக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்கிறார். மேலும் காமெடி நடிகர்கள் யோகி பாபு, ரோபோ சங்கர், தம்பி ராமைய்யா உள்பட பலர் நடிக்கின்றனர். இந்நிலையில் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க அர்ஜுனிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். படத்தில் அவருக்கு வில்லன் வேடம் என கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே ‘மங்காத்தா’ படத்திலும் அஜீத்துடன் அர்ஜுன் நடித்திருக்கிறார். அதனால் ‘விசுவாசம்’ படத்தில் நடிக்க அவர் கால்ஷீட் ஒதுக்குவார் என பட வட்டாரங்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளன. இந்தப் படத்துக்கு டி.இமான் இசையமைக்கவுள்ளார்.

