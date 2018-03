முன்னணி நடிகரின் படத்தில் இருந்து விலகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய காஜல் அகர்வால்

தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் காஜல் அகர்வால், முன்னணி நாயகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துவிட்ட நிலையில், சமீபத்தில் ஒரு படத்தில் ஒப்பந்தமாகி விலகி தெலுங்கு சினிமாவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். #KajalAggarwal

தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் காஜல் அகர்வால். பிரபல நாயகர்கள் அனைவருடனும் நடித்திருக்கிறார். காஜல் நடிக்கும் படங்கள் பெரும்பாலும் வெற்றிபெற்று வருகின்றன. இதனால் புதிய படங்களில் நடிக்கும் போது, சம்பளத்தை உயர்த்தி வருகிறார். சமீபத்தில், தெலுங்கில் ரவிதேஜா நடிக்கும் ‘அமர் அக்பர்’ படத்தில் அவருடைய ஜோடியாக ஒப்பந்தம் ஆனார். அப்போது கூடுதல் சம்பளம் பேசி இருந்தார். முதலில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்ட காஜல், பின்னர் தான் பேசியபடி கூடுதல் சம்பளம் கொடுக்காததால், அந்த படத்தில் இருந்து விலகி விட்டார். இப்போது, அந்த படத்தில் காஜல் அகர்வாலுக்கு பதிலாக அனுஇமானுவேல் ஒப்பந்தம் ஆகி இருக்கிறார். ரவிதேஜா படத்தில் இருந்து காஜல் விலகியது குறித்து தெலுங்கு பட உலகில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. இது பற்றி கூறிய காஜல் அகர்வால், “கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படமாக இருந்தாலும் சம்பளத்தை விட்டுக் கொடுக்கலாம். ஆனால் இது போன்ற மசாலா படங்களுக்கு சம்பளத்தை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை” என்று படக்குழுவினரிடம் கூறியதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. #KajalAggarwal

Source: Malai Malar

