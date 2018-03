மாதவன் வருத்தம்

3/13/2018 10:41:30 AM

சமீபத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற மாதவன், ‘இந்திய சினிமாவில் கதாசிரியர்களுக்கு முழுமையான மரியாதை கிடைப்பதில்லை’ என்பதாக வருத்தப்பட்டார். ‘ஹாலிவுட்டில், சினிமா ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளர்கள் என்று பலர் உள்ளனர். அவர்களை, சூப்பர் ஸ்டார் ரேஞ்சுக்குக் கொண்டாடுகிறார்கள். தவிர, அவர்களுக்கான சம்பளமும் அதிகம். இந்திய சினிமாவில் கதாசிரியர்கள் குறைவு. அவர்களுக்கு மரியாதை தருவதிலும், கொண்டாடுவதிலும் நாம் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறோம். நம் சினிமாவிலும் கதாசிரியர்களை நன்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

