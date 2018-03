விக்ரம் மகன் துருவ்வுக்கு ஜோடியாக கௌதமியின் மகள் நடிக்கவுள்ளதாக வெளியான தகவலுக்கு மறுப்பு

3/13/2018 11:54:36 AM

‘வர்மா’ படத்தில் நடித்து வரும் விக்ரமின் மகன் துருவ்வுக்கு ஜோடியாக கௌதமியின் மகள் சுப்புலட்சுமி நடிக்கவுள்ளதாக வெளியான தகவலுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடிகர் விக்ரமின் மகன் துருவ் தற்போது ஹீரோவாக அறிமுகமாகி நடித்து வரும் படம் ‘வர்மா’. இந்தப் படத்தை பிரபல இயக்குனர் பாலா இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படம் தெலுங்கில் வெளியான ‘அர்ஜூன் ரெட்டி’ படத்தின் ரீமேக்காகும்.

இந்நிலையில் விக்ரம் மகனுக்கு ஜோடியாக கவுதமி மகள் சுப்புலட்சுமி நடிக்கவிருப்பதாகவும், இதுகுறித்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்பட்டது. இதற்கு கௌதமி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். தற்போது தனது மகள் சுப்புலட்சுமி படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் தற்போது படங்களில் நடிக்கும் திட்டம் ஏதும் இல்லை எனவும் கூறியுள்ளார். மேலும் தனது மகளை வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Vikram’s daughter to son HAL is paired with an external version of the gautami for information Disclaimer

3/13/2018 11:54:36 AM ‘ Vikram Varma, acting in ‘ Dhruv, son of the daughter of the heroine to subbulakshmi actors gowthami