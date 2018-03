குறும்படத்தில் ரித்திகா

3/13/2018 12:15:22 PM

இறுதிச்சுற்று, ஆண்டவன் கட்டளை, சிவலிங்கா ஆகிய படங்களுடன் கோலிவுட்டுக்கு ‘குட் பை’ சொன்ன ரித்திகா சிங், தற்போது அரவிந்த்சாமியுடன் வணங்காமுடி என்ற படத்தில் நடிக்கிறார். இந்நிலையில், பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் பாலியல் கொடுமைகளைப் பின்னணியாக வைத்து உருவாகியுள்ள, ஐ ஆம் ஸாரி என்ற குறும்படத்தில் அவர் நடித்துள்ளார். தற்போது ஓரளவு தமிழில் பேச கற்றுக்கொண்ட ரித்திகா, தமிழில் மீண்டும்

தனக்கு திருப்புமுனை தரும் படத்துக்காகக் காத்திருக்கிறாராம்.

Source: Dinakaran

