அஜீத் – பிரபுதேவா கூட்டணி

அஜீத் விரைவில் விஸ்வாசம் பட ஷூட்டிங்கைத் தொடங்குகிறார். இதில் அவரது ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்கிறார். காமெடி வேடத்தில் ரோபோ சங்கர் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இந்தப் படத்தை மிகவும் வேகமாக முடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்குப் பிறகு பிரபுதேவா இயக்கத்தில் அஜீத் நடிப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு, இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபரில் தொடங்கும் என்று தெரிகிறது. இந்தப் படத்துக்கு, அறம் டைரக்டர் கோபி நயினார் வசனம் எழுதுகிறார். அஜீத்துடன் இணைந்து பணியாற்ற பிரபுதேவா முன்பே விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார். இதற்கான முயற்சிகளும் நடந்தது. ஆனால், வேறு படங்களில் பிசியாக இருந்ததால், இருவரும் சேர்ந்து பணியாற்ற முடியவில்லை. சமீபத்தில் இருவரும் சந்தித்துப் பேசினர். அப்போது பிரபுதேவா சொன்ன கதை பிடித்ததால், ஓ.கே சொல்லிவிட்டார் அஜீத். இருவரும் இணையும் இந்தப் படத்தின் ஷூட்டிங் வெளிநாடுகளில் நடைபெறும் என்று தெரிகிறது.

Source: Dinakaran

Ajit Prabhu Deva-Alliance

