உதயநிதி படத்தில் கார்த்திக்

3/13/2018 1:59:39 PM

சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமன்னா நடிக்கும் கண்ணே கலைமானே இறுதிக்கட்ட ஷூட்டிங் கொடைக்கானலில் நடந்து வருகிறது. இதையடுத்து உதயநிதி நடிக்கும் பெயரிடப்படாத படத்தை, இயக்குனர் அட்லி உதவியாளர் ஈநாக் இயக்குகிறார். வரும் ஏப்ரல் 14ம் தேதி ஷூட்டிங் தொடங்குகிறது. உதயநிதி ஜோடியாக, மேயாத மான் படத்தில் அறிமுகமான பிரியா பவானி சங்கர், இந்துஜா நடிக்கின்றனர். முக்கிய வேடத்தில் கார்த்திக் நடிக்கிறார். தனது மகன் கவுதம் கார்த்திக்குடன் இணைந்து மிஸ்டர் சந்திரமெளலி படத்திலும், கார்த்தியுடன் இணைந்து இன்னொரு படத்திலும் கார்த்திக் நடித்து வருகிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

Udayanidhi in the film, Karthik

3/13/2018 1:59:39 PM seenu ramasamy is in motion, and at the same time, udayanidhi Stalin tamanna Darling reindeer finishing shooting gift