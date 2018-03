சினிமாவில் சிவரஞ்சனி மகன்கள்

3/13/2018 3:23:58 PM

தமிழிலிருந்து தெலுங்குக்குச் சென்று, ஊஹா என்ற பெயரில் நடித்தவர் சிவரஞ்சனி. அங்கு தெலுங்கு ஹீரோ ஸ்ரீகாந்தைக் காதலித்து திருமணம் செய்த பிறகு ஐதராபாத்தில் குடியேறிய அவருக்கு ரோஷன், ரோஹன் என்ற மகன்களும், மேதா என்ற மகளும் உள்ளனர். ரோஷன், லாஸ்ஏஞ்சல்சில் சினிமா சம்பந்தமாகப் படித்து வருகிறார். இதற்கிடையே அவர், நிர்மலா கான்வென்ட் என்ற தெலுங்குப் படத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமானார்.

இதைத்தொடர்ந்து, 3ம் வகுப்பு படிக்கும் அவரது தம்பி ரோஹன், தமிழில் உருவாகும் ஊமை விழிகள் படத்தில் பிரபுதேவா, மம்தா மோகன்தாஸ் மகனாக நடித்து வருகிறான். மேதா, 8ம் வகுப்பு படிக்கிறார்.

Source: Dinakaran

