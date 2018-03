[unable to retrieve full-text content]நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் சமீபத்தில் கலந்துக் கொண்ட நிகழ்ச்சியில், சின்னதிரை – பெரியதிரை சங்கங்கள் ஒன்றாக வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்.

Source: Malai Malar

English summary

Program-which film societies together-Nasser

[Unable to retrieve full-text content] nadigar Sangam President Nasser recently participated in the event, who chaired the program-which film