பாபி சிம்ஹாவின் அடுத்த அதிரடி

தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் நடிகர்களுள் ஒருவரான பாபி சிம்ஹா படங்களில் நடித்து வரும் நிலையில், அவர் அடுத்ததாக வெப் தொடர் ஒன்றில் நடிக்க இருக்கிறார். #BobbySimha

தொலைக்காட்சி தொடர்களைப் போல யூடியூப், அமேசான் பிரைம், நெட்பிளிக்ஸ் உள்ளிட்ட இணையதளங்களில் வெளியாகும் வெப் தொடர்களும் தற்போது பிரபலமாகி வருகின்றன. அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் இணையதள தொடர்கள் தயாராகின்றன. திரைப்படங்களைப்போல் அதிக செலவில் இவற்றை தயாரித்து வெளியிடுகின்றனர். இதற்கும் பெரிய ரசிகர்கள் பட்டாளம் இருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்தியாவிலும் வெப் தொடர்களை தயாரிக்க தொடங்கி உள்ளனர். யூடியூப்பில் மட்டும் பல்வேறு சேனல்களில் பல வெப் தொடர்கள் உருவாகி வருகின்றன. இந்த தொடர்களுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த தொடர்களில் புதுமுக நடிகர்கள், சீரியல் நடிகர்கள் நடித்து வந்த நிலையில், தற்போது சினிமா பிரபலங்களின் பார்வையும் வெப் தொடர்கள் மீது விழுந்துள்ளது. அந்த வகையில் இந்தியில் உருவாகும் பிரெத் (Breathe) என்ற தொடரில் நடிகர் மாதவன் முக்கிய கதாபாத்திரமாக வலம் வருகிறார். மற்றொரு வெப் தொடர் ஒன்றிலும் மாதவன் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதுபோல் தமிழில் தயாராகும் இணையதள தொடரில் பாபிசிம்ஹா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இதில் வில்லனாக நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கதாநாயகியாக பார்வதி நாயர் நடிக்கிறார். குகன் சேனையப்பன் தயாரிக்கும் இந்த வெப் தொடருக்கான படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க உள்ளது. இந்த வெப் தொடரை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் சார்பில் எஸ்.ஆர்.பிரபு மற்றும் எஸ்.ஆர்.பிரகாஷ்பாபு தயாரிக்கின்றனர். பாபி சிம்ஹா நடிப்பில் கடைசியாக திருட்டு பயலே-2 படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தொடர் அமேசான் பிரைம் வீடியோஸில் வெளியாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. #Madhavan #BobbySimha

Source: Malai Malar

