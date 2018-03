ஆண்களுக்கும் பாலியல் தொல்லை : பாடகி சின்மயி தடாலடி

3/14/2018 10:23:04 AM

பெண்களைப்போல் ஆண்களும் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாவதாக பாடகி சின்மயி தெரிவித்துள்ளார். இதுபற்றி அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: எனக்கு பாலியல் தொல்லைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது. அதை வெளிப்படையாக கண்டித்திருக்கிறேன். எத்தனை ஆண், பெண்கள் இதுபோல் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை அறியும்போது அதிர்ச்சியாக உள்ளது. பொது இடங்களில் குறிப்பாக பஸ்கள், கோயில்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் போன்ற இடங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. ஆனால் பெரும்பாலான பெண்கள், ஆண்களுக்கு இதுபற்றி வெளியே சொல்லும் தைரியம் இருப்பதில்லை. அப்படியே சொன்னாலும் அதை நண்பர்களோ, குடும்பத்தினரோ நம்புவதில்லை.

பெண்களுக்காவது இதுபோன்ற தொல்லைகள் குறித்து வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஆண்களுக்கு அப்படி எந்த வாய்ப்பும் கிடைப்பதில்லை. குழந்தை பருவத்தில் தாங்கள் பாலியல் தொல்லைக்குள்ளாக்கப்பட்டோம் என்பதை வெளிப்படுத்த வெட்கப்படுகிறார்கள்.

தங்களுக்கு தரப்பட்ட தொல்லைகள் குறித்து பெண்கள் பகிர்ந்துகொள்ளும்போது சிலர் அவர்களை அவமானப்படுத்தும் செயல் நடக்கிறது. நீ இப்படி டிரஸ் செய்திருந்தாய், அப்படி லிப்ஸ்டிக் போட்டிருந்தாய் என்று கிண்டல் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்களை அவமானப்படுத்தக்கூடாது என்பதுபற்றி முதலில் அவர்களுக்கு பயிற்சி தர வேண்டும். பாதிக்கப்படுபவர்கள் ஆணோ, பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் அவர்களை அவமானப்படுத்தாமல் மாறாக அவர்களுக்கு ஆதரவு தரவேண்டும் என்ற புரிதல் முதலில் வரவேண்டும். இவ்வாறு சின்மயி கூறி உள்ளார்.

Source: Dinakaran

