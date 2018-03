சாவித்ரி வாழ்க்கை சரித்திர படத்தில் எம்ஜிஆர், சிவாஜி பாத்திரம் இல்லை?

3/14/2018 11:47:21 AM

பழம்பெரும் நடிகை சாவித்ரி தமிழ், தெலுங்கு படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர். அவருக்கு நடிகையர்திலகம் என்ற பட்டத்தை தமிழ் ரசிகர்கள் வழங்கினர். இவரது வாழ்க்கை வரலாறு தமிழில், ‘நடிகையர் திலகம்’ பெயரிலும், மகாநதி என தெலுங்கிலும் உருவாகி வருகிறது. சாவித்ரி கதாபாத்திரத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறார். நாக அஸ்வின் இயக்குகிறார். சாவித்ரியை பொறுத்தவரை தமிழில் எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ஜெமினிகணேசன். தெலுங்கில் என்.டி. ராமராவ், நாகேஷ்வரராவ் போன்ற அந்த காலத்து சூப்பர் ஸ்டார் நாயகர்களுடன் இணைந்து நடித்திருக்கிறார். அவரது வாழ்க்கை சரித்திர படத்தில் பிரபல நடிகர்களின் கதாபாத்திரங்கள் இடம் பெறுகிறது. ஜெமினிகணேசன் பாத்திரத்தில் துல்கர்சல்மான் நடிக்கிறார். என்.டி.ராமராவ் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஜூனியர் என்டிஆரிடம் கேட்டனர். அவர் இன்னும் சம்மதம் தர வில்லை. அவர் நடிக்காவிட்டால் வேறு நடிகரை அந்த வேடத்தில் நடிக்க வைக்க எண்ணி உள்ளனர். நாகேஷ்வரராவ் வேடத்தில் நடிக்க அவரது பேரனும், நாகார்ஜூனா மகனுமான நாகசைதன்யா ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்.

தமிழ், தெலுங்கில் இப்படம் உருவாகும் நிலையில் ஜெமினிகணேசன் பாத்திரம்மட்டுமே இதுவரை இடம்பெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எம்ஜிஆருடன் சாவித்ரி நடித்த வேட்டைக்காரன், சிவாஜியுடன் நடித்த பாசமலர், நவராத்திரி போன்ற படங்கள் இன்றளவும் பேசப்படுவதாகவும் ஆனால் அந்த காட்சிகள் படத்தில் இடம்பெறுமா என்பதுபற்றியும், எம்ஜிஆர், சிவாஜி வேடத்தில் எந்த நடிகர்கள் நடிக்க உள்ளனர் என்பதுபற்றியும் இதுவரை தகவல் இல்லை.

