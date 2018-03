திரிஷாவிடம் எனக்கு இருப்பது நட்பு, காதல் இல்லாத அன்பு – சிம்பு

திரிஷாவிடம் எனக்கு இருப்பது நட்பு, காதல் இல்லாத அன்பு என்று சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நடிகர் சிம்பு கூறியிருக்கிறார். #STR #Trisha

‘விண்ணை தாண்டி வருவாயா’ படத்தில் சிம்புவும் திரிஷாவும் ஜோடியாக நடித்தார்கள். இதற்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. இப்போது ‘விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா-2’ படம் தயாராக இருக்கிறது. இதில் சிம்புக்கு பதில் மாதவன் நடிக்கிறார் என்று செய்தி வெளியாகிவிட்டது. இந்த நிலையில் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் திரிஷா பற்றி கூறிய சிம்பு…. “திரிஷாவை சிறுவயதில் இருந்தே தெரியும். அவர் நடிக்க வருவார் என்று தெரியாது. ஒரு நாள் திடீர் என்று ஹீரோயின் ஆகிவிட்டார். ஆனால் அவரிடம் பந்தா எதுவும் கிடையாது. எதுபற்றி வேண்டுமானாலும் திரிஷாவிடம் பேசலாம். அதுபோல் அவரும் என்னுடன் பேசலாம். எங்களிடம் இருப்பது நட்பு அல்ல. காதலும் அல்ல. அது ஒருவகையான அன்பு. ஆதரவு” என்று பெருமையாக தெரிவித்துள்ளார். இருவரும் நல்ல நண்பர்கள் என்பதை தான் சிம்பு இப்படி கூறி இருக்கிறார் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். #STR #Trisha

