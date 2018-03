டெல்லியை பின்னணியாக கொண்டு உருவாகும் சூர்யா படம்

கே.வி.ஆனந்த் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் உருவாக இருக்கும் சூர்யாவின் 37-வது படம் டெல்லியை பின்னணியாக கொண்டு உருவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. #Suriya37

‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ படத்தை தொடர்ந்து சூர்யா தற்போது, செல்வராகவன் இயக்கத்தில் ‘என்.ஜி.கே’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில், சூர்யாவின் அடுத்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு நேற்று வெளியானது. அதன்படி சூர்யாவின் 37-வது படத்தை கே.வி.ஆனந்த் இயக்கவிருக்கிறார். லைகா புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைக்கிறார். திரைக்கதை, வசனம் உருவாக்கத்தில் கே.வி.ஆனந்துடன் பிரபல எழுத்தாளர் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் இணைந்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு வருகிற ஜூலை மாத இறுதியில் துவங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், படப்பிடிப்பு பெரும்பாலும் டெல்லியில் நடத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. படப்பிடிப்புக்கான இடங்களை தேர்வு செய்வதில் கே.வி.ஆனந்த் பிசியாக இருக்கிறாராம். ஆக்‌ஷன் த்ரில்லராக உருவாக இருக்கும் இந்த படத்திற்கு கேவ்மிக் யு ஆரி ஒளிப்பதிவு செய்யும் இந்த படத்திற்கு கலை பணிகளை கிரண் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். #Suriya37

