மாதம் ரூ.15 லட்சம் வாடகை: ஆடம்பர வீட்டிற்கு குடிபோகும் நடிகை யார் தெரியுமா?

மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.15 லட்சம் வாடகை உள்ள அதிநவீன ஆடம்பரமான வீட்டிற்கு பிரபல நடிகை ஒருவர் தனது கணவருடன் விரைவில் குடியேறவுள்ளார். அவர்தான் பாலிவுட்டின் முன்னணி நாயகியான அனுஷ்கா சர்மாநடிகை அனுஷ்கா சர்மா கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராத் கோஹ்லியை திருமணம் செய்தார். தற்போது தேனிலவு மற்றும் உறவினர்களின் விருந்துகளில் பிசியாக இருக்கும் இந்த தம்பதிகள் விரைவில் மும்பையில் உள்ள வோர்லி என்ற பகுதியில் உள்ள ஆடம்பர வீட்டில் குடியேறவுள்ளனர். இந்த வீட்டிற்கு ரூ.1.5 கோடி அட்வான்ஸ் மற்றும் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.15 லட்சம் வாடகை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.ஆனாலும் இந்த வீட்டில் விராத்-அனுஷ்கா தம்பதியினர் ஒருசில மாதங்கள் மட்டுமே குடியிருக்கவுள்ளனர். இதே பகுதியில் விராத் ரூ.34 கோடி கொடுத்து விலைக்கு வாங்கியுள்ள வீட்டில் டெகரேஷன் பணிகள் நடந்து வருவதால், இந்த பணிகள் முடியும் வரை மட்டுமே ரூ.15 லட்சம் வாடகை வீட்டில் இந்த தம்பதியினர் குடியிருக்கவுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Webdunia.com

English summary

Monthly rent: luxury home at a cost of RS 15 Lakhs resettled actress know who you are?

Sum of RS.15 Lakhs per month rental home in sophisticated luxury one famous actress with her husband soon