மிஷ்கின் இயக்கத்தில் நடிக்கும் சாந்தனு

விஷாலை வைத்து துப்பறிவாளன் படத்தை இயக்கிய மிஷ்கின் அடுத்ததாக சாந்தனுவை வைத்து புதிய படம் ஒன்றை இயக்க இருக்கிறார்.

மிஷ்கின் இயக்கத்தில் கடைசியாக வெளியான படம் ‘துப்பறிவாளன்’. விஷால் ஹீரோவாக நடித்த இந்தப் படத்தில் அனு இம்மானுவேல், பிரசன்னா, வினய், கே.பாக்யராஜ், ஆன்ட்ரியா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். விஷால் பிலிம் பேக்டரி தயாரித்த இந்தப் படத்துக்கு, அரோல் கரோலி இசையமைத்திருந்தார். இப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. இப்படத்தை அடுத்து தன்னுடைய சகோதரர் இயக்கிய ‘சவரக்கத்தி’ படத்தின் கதையை எழுதி, தயாரித்தார். மேலும் அப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்திருந்தார். தற்போது ‘சுட்டுப்பிடிக்க உத்தரவு’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில், தன்னுடைய அடுத்த படத்தை இயக்க தயாராகிவிட்டார் மிஷ்கின். இந்தப் படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க சாந்தனு பாக்யராஜ் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக பி.சி.ஸ்ரீராம் பணியாற்ற இருக்கிறார். ‘நளனும் நந்தினியும்’, ‘சுட்ட கதை’ உள்ளிட்ட படங்களைத் தயாரித்த லிப்ரா புரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் இந்தப் படத்தைத் தயாரிக்கிறது.

Source: Malai Malar

