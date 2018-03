‘வி’ தலைப்பில் இருந்து கிடைத்தது விடுதலை

அஜித் படங்களின் ‘வி’ தலைப்பில் இருந்து ஒருவழியாக விடுதலை கிடைத்துள்ளது.

அஜித்தை வைத்து தொடர்ந்து நான்காவது படத்தை இயக்க இருக்கிறார் சிவா. இந்தக் கூட்டணியில் வெளியான படங்களின் தலைப்பு எல்லாமே ‘வி’யில் தொடங்கும். ‘வீரம்’, ‘வேதாளம்’, ‘விவேகம்’ இந்த வரிசையில், அடுத்த படத்தின் தலைப்பு ‘விஸ்வாசம்’.



ஆனால், ‘விஸ்வாசம்’ படத்துக்குப் பிறகு ‘சதுரங்க வேட்டை’ மற்றும் ‘தீரன் அதிகாரம் ஒன்று’ படங்களை இயக்கிய வினோத் இயக்கத்தில் நடிக்கப் போகிறார் அஜித். எனவே, ஒருவழியாக ‘வி’ தலைப்பில் இருந்து விடுதலை கிடைத்தது என அனைவரும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

Source: Webdunia.com

English summary

On the topic of ‘ v ‘ got freedom from

On the topic of ‘ v ‘ Ajith film finally has independence from.

Ajith fourth consecutive