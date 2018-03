பாலகிருஷ்ணாவுக்கு மனைவியான வித்யா பாலன்!

என்.டி.ஆரின் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தில் பாலகிருஷ்ணாவுக்கு மனைவியாக நடிகை வித்யா பாலன் நடித்து வருகிறார். பழம்பெரும் நடிகரும், முன்னாள் ஆந்திர முதல்வருமான நந்தமூரி ராமாராவ் எனப்படும் என்டிஆர்இன் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது. இந்தப் படத்தை தெலுங்கு நடிகர் பாலகிருஷ்ணா தயாரித்து வருகிறார். படத்தை இயக்குனர் தேஜா இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படத்தில் என்.டி.ஆர் கேரக்டரில் பாலகிருஷ்ணா நடிக்கிறார். அவர் மனைவி பசவதாரகம் கேரக்டரில் நடிகை வித்யா பாலன் நடித்து வருகிறார். இந்தியில் ‘டர்ட்டி பிக்சர்’, ‘கஹானி’, ‘துமாரி சுலு’ உள்ளிட்ட படங்கள் வாயிலாக வலிமையான பெண் கதாபாத்திரங்களை ஏற்று நடித்து வரும் வித்யாபாலன் பசவதாரகம் கதாபாத்திரத்துக்கு பொருத்தமானவராக இருப்பார் என இயக்குனர் மற்றும் பாலகிருஷ்ணா தரப்பு நம்பியதால் அந்த வாய்ப்பு வித்யா பாலனுக்குச் சென்றிருக்கிறது.

Source: samayam

English summary

Balakrishna is survived by his wife of Vidya Balan!

Balakrishna is survived by his wife of Vidya Balan! Biography of NTR in the film happens to wife Balakrishna