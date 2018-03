த்ருவ் விக்ரம் ஜோடியாக கவுதமி மகள் நடிக்கவில்லையாம்…

த்ருவ் விக்ரம் ஜோடியாக கவுதமி மகள் சுப்புலட்சுமி நடிக்கவில்லை என அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

விக்ரம் மகன் த்ருவ் விக்ரம் ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் படம் ‘வர்மா’. தெலுங்கில் வெளியான ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’ படத்தின் தமிழ் ரீமேக் இது. ‘நாச்சியார்’ படத்தைத் தொடர்ந்து பாலா இயக்கும் இந்தப் படத்துக்கு, ‘குக்கூ’ மற்றும் ‘ஜோக்கர்’ படங்களை இயக்கிய ராஜு முருகன் வசனம் எழுதுகிறார்.

இந்தப் படத்தில் தான் த்ருவ் விக்ரம் ஜோடியாக கவுதமி மகள் சுப்புலட்சுமி அறிமுகமாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது. ஆனால், கவுதமி அதை மறுத்துள்ளார். சுப்புலட்சுமி தற்போது படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதாகவும், தற்போது நடிக்கும் எண்ணம் இல்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார் கவுதமி.

Source: Webdunia.com

English summary

Gouthami daughter acting pair with truv Vikram is not …

Gouthami paired with truv Vikram’s daughter is not acting as an official information released subbulakshmi.

