அசுரவதத்துக்காக விஜய் சேதுபதியை அழைத்த சசிகுமார்!

அசுரவதம் படத்திற்கு விஜய் சேதுபதியையை அழைத்துள்ளார் சசிகுமார். கொடிவீரன் படத்துக்கு பின் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் அசுரவதம். இப்படத்தை எம்.மருதுபாண்டியன் இயக்கியுள்ளார். இதில் சசிகுமாருக்கு ஜோடியாக நந்திதா நடித்துள்ளார். எஸ்.ஆர்.கதிர் ஒளிப்பதிவில் செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் சார்பில் லீனா லலித்குமார் தயாரித்துள்ளார். இதன் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில், வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்று பின்னணி வேலைகளில் படக்குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இப்படத்தின் டீசரை இயக்குனர் கவுதம் மேனன் டுவிட்டர் மூலம் வெளியிட்டார். இந்நிலையில் டிரைலரை நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாளை வெளியிடவுள்ளார். இப்படம் ஏப்ரல் 13ல் வெளியிட படக்குழுவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். Vijay sethupathy to release asuravatham trailer

Source: samayam

