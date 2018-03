காஸ்டியூம் டிசைனர் ஆனார் யுவன் மனைவி

3/15/2018 10:40:27 AM

இசை அமைப்பாளர் யுவன்சங்கர்ராஜா, பியார் பிரேமா காதல் என்ற படத்தை தயாரிக்கிறார். ஹரீஷ் கல்யாண், ரெய்சா வில்சன் ஜோடியாக நடிக்கின்றனர். இந்தப் படத்தின் மூலம் யுவன்சங்கர்ராஜாவின் காதல் மனைவி ஜப்ரூன் நிஸார் காஸ்டியூம் டிசைனராக அறிமுகமாகிறார். இதுபற்றி அவர் கூறுகையில், ‘வித்தியாசமான அனுபவம் பெறவும், என் கணவர் தயாரிக்கும் படம் என்பதாலும் இதில் பணியாற்றுகிறேன்’ என்றார். தொடர்ந்து மற்ற படங்களுக்கும் அவர் பணியாற்றுவார் என்று தெரிகிறது.

Source: Dinakaran

