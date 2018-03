பலாத்கார சி.டி.யை வழங்க முடியாது – திலீப்பின் கோரிக்கையை நிராகரித்த நீதிமன்றம்

திருவனந்தபுரம்:

கேரளாவில் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஓடும் காரில் பிரபல நடிகை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார். சினிமா படப்பிடிப்பு முடிந்து திருச்சூரில் இருந்து எர்ணாகுளத்திற்கு அவர் காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது இன்னொரு காரில் வந்த கும்பல் இந்த செயலில் ஈடுபட்டது.

கேரளாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த வழக்கில் மூளையாக செயல்பட்டதாக நடிகர் திலீப் கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கில் பிரபல ரவுடி பல்சர்சுனில், சம்பவம் நடந்த அன்று நடிகையின் காரை ஓட்டிச் சென்ற டிரைவர் மார்டின் ஆன்றனி, உடந்தையாக இருந்த மணிகண்டன், விஜேஸ், சலீம், பிரதீப், சார்லிதாமஸ், சனல்குமார், விஷ்ணு மற்றும் பிரதீஷ்சாக்கோ, ராஜூ ஜோசப் ஆகிய 11 பேர் மீதும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களையும் கைது செய்தனர்.

இவர்களில் பிரதீஷ் சாக்கோ, ராஜூஜோசப் ஆகியோர் ரவுடி பல்சர்சுனிலின் வக்கீல்கள் ஆவர். நடிகை பலாத்கார காட்சி அடங்கிய செல்போனை மறைக்க உதவி செய்ததாக இவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

முதலில் இந்த வழக்கு விசாரணை அங்கமாலி மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் நடந்து வந்தது. அதன் பிறகு இந்த வழக்கு எர்ணாகுளம் முதன்மை செசன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு மாற்றப்பட்டது.

இந்த வழக்கின் விசாரணை நேற்று தொடங்கியது. இதைத் தொடர்ந்து நடிகர் திலீப், ரவுடி பல்சர்சுனில் உள்பட 10 பேர் கோர்ட்டில் ஆஜர் ஆனார்கள். வக்கீல்கள் பிரதீஷ்சாக்கோ, ராஜூஜோசப் ஆகியோர் மட்டும் கோர்ட்டில் ஆஜர் ஆகவில்லை.

நடிகர் திலீப் தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல் இந்த வழக்கில் நடிகை தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பலாத்கார காட்சி அடங்கிய சி.டி. உள்பட அனைத்து ஆவணங்களின் நகல்களையும் தங்களிடம் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதற்கு நடிகை தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். மேலும் இந்த வழக்கை பெண் நீதிபதி மூலம் தனி விரைவு கோர்ட்டு அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி நடிகையின் பலாத்கார காட்சிகள் அடங்கிய சி.டி. பிரதியை நடிகர் திலீப்பிடம் வழங்க முடியாது என்று தெரிவித்தார். மேலும் அந்த சி.டி. பிரதி தவிர மற்ற ஆவணங்களின் நகல்களை திலீப் தரப்பிடம் வழங்கவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.

மேலும் இந்த வழக்கு விசாரணையை வருகிற 28-ந்தேதிக்கு நீதிபதி தள்ளி வைத்தார். #Dileep

