சினிமாவில் உழைப்பை விட அதிர்ஷ்டம்தான் முக்கியம் : கீர்த்தி சுரேஷ்

மறைந்த சாவித்திரியின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி தெலுங்கில் உருவாகும் மகாநடி, தமிழில் உருவாகும் நடிகையர் திலகம் படங்களில் நடித்து வரும் கீர்த்தி சுரேஷ், சாவித்திரி வேடத்தில் நடிப்பது பற்றி கூறியது: சினிமாவில் படிப்படியாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறேன். அம்மா மேனகா முன்னாள் ஹீரோயின், அப்பா சுரேஷ் சினிமா தயாரிப்பாளர், அக்கா ரேவதி சினிமா துறையில் பணியாற்றுபவர், பாட்டி சரோஜாவும் நடிக்கிறார் என்றாலும், நான் என் திறமையையும், கடின உழைப்பையும் மட்டுமே பெரிதாக நம்புகிறேன்.

ஆனால், எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும், உழைப்பு இருந்தாலும், சினிமாவில் ஜெயிப்பதற்கு அதிர்ஷ்டம்தான் முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. அதுதான் ஒருவரை உச்சத்துக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. அங்கேயே சில காலம் நிலையாக இருப்பதற்கும் காரணமாகிறது. தமிழில் விஜய்யின் 62வது படத்திலும், விக்ரமுடன் சாமி 2, விஷாலுடன் சண்டக்கோழி 2 படங்களிலும் நடித்து வருகிறேன். வரலாறு அல்லது பிரபலமானவர்களின் பயோகிராபி சம்பந்தப்பட்ட படத்தில் நடிக்க ஆவலுடன் காத்திருந்தேன். அப்போது சாவித்திரியின் வாழ்க்கை வரலாற்றைச் சொல்லும் படத்தில் நடிக்க அழைப்பு வந்தது. அவரது வேடத்தில் நடிப்பதை என் வாழ்நாளிலேயே மறக்க முடியாது என்றார்.

