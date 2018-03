மிஷ்கின் இயக்கத்தில் சாந்தனு, நித்யா மேனன்

3/15/2018 11:42:02 AM

துப்பறிவாளன் படத்தை இயக்கிய மிஷ்கின், அடுத்து சவரக்கத்தி படத்தில் நடித்தார். தற்போது சூப்பர் டீலக்ஸ், சுட்டுப்பிடிக்க உத்தரவு ஆகிய படங்களில் நடிக்கிறார். இந்நிலையில், விரைவில் அவர் இயக்கும் புதுப்படத்தின் ஷூட்டிங் சென்னையில் தொடங்குகிறது. இதில் சாந்தனு ஹீரோவாக ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். அவரது ஜோடியாக நித்யா மேனன், சாய் பல்லவி நடிக்கின்றனர். பி.சி.ராம் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

