ரஜினியைத் தொடர்ந்து இன்ஸ்டாகிராமில் இணைந்த ஆமிர் கான்

ரஜினியைத் தொடர்ந்து, பாலிவுட் நடிகரான ஆமிர் கானும் இன்ஸ்டாகிராமில் இணைந்துள்ளார்.





ட்விட்டரில் மட்டுமே எப்போதாவது ஆக்டிவாக இருந்த ரஜினிகாந்த், சில நாட்களுக்கு முன்பு ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் இணைந்தார். இந்நிலையில், பாலிவுட் நடிகரான ஆமிர் கானும் தன்னுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நேற்று முதல் இன்ஸ்டாகிராமில் இணைந்துள்ளார். ஏற்கெனவே ட்விட்டரில் 23 மில்லியன் பேரும், ஃபேஸ்புக்கில் 15 மில்லியன் பேரும் ஆமிர் கானைப் பாலோ செய்கின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று தொடங்கிய இன்ஸ்டாகிராமில் இதுவரை 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாலோ செய்கின்றனர்.

Source: Webdunia.com

English summary

Rajini instagram joined Aamer Khan (cricketer)

Bollywood actor Aamir Khan, Rajini and instagram has joined.

Only the EPPO on Twitter