பா.இரஞ்சித்தின் அடுத்த படம் என்னனு தெரியுமா?

‘காலா’ படத்தைத் தொடர்ந்து பா.இரஞ்சித்தின் அடுத்த படம் பற்றிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.





பா.இரஞ்சித் தற்போது ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் ‘காலா’ படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் நானா படேகர், ஈஸ்வரி ராவ், சமுத்திரக்கனி, அஞ்சலி பட்டேல், சாக்ஷி அகர்வால் உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். தனுஷின் வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை, லைகா நிறுவனம் வெளியிடுகிறது. சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படம் ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருக்கிறது.இந்தப் படத்தைத் தொடர்ந்து ‘அட்டகத்தி’ தினேஷ் நடிக்கும் படத்தை தயாரிக்கிறார் பா.இரஞ்சித். அதியன் என்ற புதியவர் இந்தப் படத்தை இயக்குகிறார். பா.இரஞ்சித் ஏற்கெனவே தன்னுடைய நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் ‘பரியேறும் பெருமாள்’ என்ற படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். இந்தப் படத்தை மாரி செல்வராஜ் இயக்கியுள்ளார்.

Source: Webdunia.com

English summary

P. ennanu Ranjit’s next film, you know?

‘ Kala ‘ Baath. Ranjit’s next film has received information about.

P. rajinik Ranjit now