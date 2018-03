வெப் சீரியலில் பார்வதி

3/15/2018 12:37:57 PM

இந்தியில் உருவாகும் வெப் தொடரில் மாதவன் நடிக்கிறார். இன்னும் பல கோலிவுட் நட்சத்திரங்களும் வெப் சீரியலில் நடிக்க அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இந்நிலையில், தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களில் சிலர் இணையதளங்களில் வெளியாகும் வெப் தொடர்கள் தயாரிப்பதில் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்போது தமிழில் தயாராகும் வெப் தொடர் ஒன்றில் பாபி சிம்ஹா வில்லனாகவும், பார்வதி நாயர் ஹீரோயினாகவும் நடிக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

