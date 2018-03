சென்னையில் நாளை தியேட்டர்கள் வழக்கம்போல் இயங்கும்: அபிராமி ராமநாதன்

நாளை வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப்போவது இல்லை என்றும், சென்னையில் உள்ள தியேட்டர்கள் நாளை வழக்கம்போல் இயங்கும் என்றும் அபிராமி ராமநாதன் கூறியிருக்கிறார்.

தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினர் டிஜிட்டல் சேவை அமைப்புகளின் கட்டண விகிதங்களை எதிர்த்து கடந்த 1-ந் தேதி முதல் புதிய படங்களை திரைக்கு கொண்டுவராமல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். இதனால் தியேட்டர்களில் வசூல் குறைந்துள்ளது. சில தியேட்டர்களில் சினிமா காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன. இதற்கிடையே நாளை(வெள்ளிக்கிழமை) முதல் சினிமா படப்பிடிப்புகளும் நிறுத்தப்படுகின்றன. இதற்கிடையே தமிழ்நாடு திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் 8 சதவீத கேளிக்கை வரிவிதிப்பு, திரையரங்கு உரிமத்தை மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிப்பது, பராமரிப்பு கட்டணத்தை உயர்த்துவது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை முதல் தியேட்டர்களை மூடி வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்து உள்ளனர். இந்தநிலையில் சென்னை மாநகர திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்க அவசர கூட்டம் சங்கத்தலைவர் அபிராமி ராமநாதன் தலைமையில் சென்னையில் நேற்று நடந்தது. மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டர் உரிமையாளர்களும் இதில் கலந்துகொண்டனர். கூட்டம் முடிந்ததும் அபிராமி ராமநாதன் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ‘சென்னையில் உள்ள தியேட்டர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கேற்கவில்லை. நாளை வழக்கம்போல் சென்னையில் உள்ள தியேட்டர்கள் இயங்கும். மல்டி பிளக்ஸ் தியேட்டர்களும் இயங்கும். 147 தியேட்டர்களில் படங்கள் ஓடும். இந்த தியேட்டர்களில் வழக்கம்போல் 4 காட்சிகள் திரையிடப்படும்’ என்று தெரிவித்தார். இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு திரையரங்கு உரிமையாளர்களின் அவசர கூட்டம் சென்னையில் இன்று (வியாழக்கிழமை) மாலை நடக்கிறது.

Source: Malai Malar

