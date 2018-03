விஜய் 62 படக்குழுவில் இடம்பிடித்த விபின்

விஜய் – ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மூன்றாவது முறையாக இணைந்திருக்கும் விஜய் 62 படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கும் நிலையில், விபின் அனேஜாவும் படக்குழுவில் இடம்பிடித்துள்ளார். #Vijay62 #Thalapathy62

`துப்பாக்கி’, `கத்தி’ படங்களை தொடர்ந்து விஜய் – ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மூன்றாவது முறையாக இணைந்திருக்கின்றனர். `கத்தி’ படத்தை போல இந்த படத்திலும் சமூகத்தின் முக்கிய பிரச்சனையை முருகதாஸ் கையில் எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சன் பிக்சர்ஸ் பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். இந்நிலையில், அவரது இசையில் விஜய்க்காக ஒரு பாடலை பாட பாலிவுட் பாடகர் விபின் அனேஜாவுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இதுகுறித்து விபின் கூறும்போது, மேஸ்ட்ரோ ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் பாடுவது என்பது எனது கனவு. இந்தி பாடல்களை பாடி வந்த என்னிடம், தமிழில் பாட விருப்பம் இருக்கிறதா என்று ரஹ்மான் கேட்டார். நான் உடனடியாக எனது சம்மதத்தை கூறினேன். இசைக்கு தான் மொழியே கிடையாதே என்றார். விபின் ஏற்கனவே ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசை கச்சேரிகளில் பாடியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தில் விஜய் ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் நிலையில், வரலட்சுமி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். பழ.கருப்பையா, ராதாரவி வில்லனாக நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் யோகிபாபு, தம்பிராமையா, ரோபோ சங்கர் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர். #Vijay62 #Thalapathy62

