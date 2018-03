ரஜினியிடம் சட்டையில் ஆட்டோகிராப் வாங்கிய அதிகாரி

3/15/2018 3:54:21 PM

ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்திருக்கிறார். இதையடுத்து ரஜினி மக்கள் மன்றம் தொடங்கி உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை நடந்து வருகிறது. கட்சி பெயர் அறிவிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஆன்மிக பயணமாக இமயமலை சென்றிருக்கிறார் ரஜினி. அங்கு பாபா குகைக்கோயில், தயானந்த சரஸ்வதி ஆசிரமம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தளங்களுக்கு சென்று வழிபடுவதுடன் தியானத்திலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். ரஜினியை காணும் ரசிகர்கள் அவரிடம் ஆட்டோகிராப் வாங்கி மகிழ்கின்றனர். ஒரு சிலர் செல்பி எடுக்கின்றனர். எதற்கும் மறுப்பு சொல்லாமல் போஸ் தருகிறார் ரஜினி. ரசிகர்களோடு ரசிகராக ஒரு அதிகாரியும் ரஜினியிடம் ஆட்டோகிராப் பெற்ற சம்பவம் சுவாரஸ்யமாக இணைய தளத்தில் பரவிவருகிறது.

ஜம்முகாஷ்மீர் மாநிலத்தில் உள்ள பென்னி பகுதியின் தாசில்தார் ரமேஷ். இவர் ரஜினியிடம் ஆட்டோகிராப் கேட்டார். உடனே போட்டுத்தர சம்மதித்தார் ரஜினி. ஆனால் அந்த சமயத்தில் நோட்டுப்புத்தகமோ, பேப்பரோ இல்லாததால் தடுமாறிய தாசில்தார் தனது சட்டையில் ஆட்டோகிராப் போடும்படி முதுகு பக்கத்தை காட்டினார். உடனே பலமாக சிரித்தபடி, ‘இங்கேயா’ என்று ஆச்சர்யமாக கேட்டு, அவரது சட்டையில் ஆட்டோகிராப் போட்டு தந்தார் ரஜினி. அந்த சட்டையை துவைக்காமல் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருப்பதாக தாசில்தார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

